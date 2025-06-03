Русских зазывают в Гонконг. Совет по туризму заверил: "Встречаем с радостью"

В 2024 году Гонконг посетило 45 млн туристов, среди которых 142 тыс. русских. Заместитель исполнительного директора Совета по туризму Гонконга Бекки Ип выразила желание видеть больше гостей из России, подчеркнув открытость мегаполиса для туризма.