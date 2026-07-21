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Bank of Maldives проводит цифровую трансформацию на базе платформы Finastra

Bank of Maldives проводит цифровую трансформацию на базе платформы Finastra

На международном банковском рынке зафиксирована одна из крупнейших финтех-сделок региона: Bank of Maldives (BML), ведущий финансовый институт Мальдивских островов, официально заключил соглашение с глобальным разработчиком финансового программного обеспечения Finastra.

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