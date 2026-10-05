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Сентябрь стал рекордным по числу новых моделей на авторынке РФ

Сентябрь стал рекордным по числу новых моделей на авторынке РФ

В сентябре российский авторынок пополнился рекордными 26 новыми моделями, большинство из которых пришлось на легковые автомобили.

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