Пол Пирс: «Тейтум обходит Дюрэнта в иерархии НБА прямо на наших глазах»

Легенда «Бостона» Пол Пирс заявил, что 24-летний форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум обходит суперзвезду «Нетс» Кевина Дюрэнта в списке лучших игроков лиги.

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