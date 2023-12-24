С января импорт куриного мяса станет беспошлинным

Беспошлинный ввоз замороженного мяса кур утверждено на правительственном уровне (в объеме не более 140 тысяч тонн), следует из соответствующего сообщения в официальном telegram кабинета министров.
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