Стали известны подробности жесткой аварии с пострадавшими под Смоленском

Напомним, столкновение двух автомобилей произошло сегодня в Духовщинском районе. Как уточнили в УМВД России по Смоленской области, около 17:10 на 25 км автодороги «Витязи-Духовщина-Нелидово» на перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля «УАЗ» не уступил проезд машине «Hyundai Creta», за рулем которой был 59-летний смолянин.
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