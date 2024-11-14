Стали известны подробности жесткой аварии с пострадавшими под Смоленском

Напомним, столкновение двух автомобилей произошло сегодня в Духовщинском районе. Как уточнили в УМВД России по Смоленской области, около 17:10 на 25 км автодороги «Витязи-Духовщина-Нелидово» на перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля «УАЗ» не уступил проезд машине «Hyundai Creta», за рулем которой был 59-летний смолянин.