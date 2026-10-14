В Выборгском районе Петербурга напротив памятника Хо Ши Мину обустроили общественное пространство с отсылками к вьетнамской культуре — декоративными скалами, барельефной стеной и образом традиционного барабана Донгшон.
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