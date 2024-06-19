Тренировки с отягощениями перед выходом на пенсию сохраняют жизненную силу ног спустя годы

Двенадцать месяцев тяжелых тренировок с отягощениями — упражнений, которые заставляют мышцы работать против силы — примерно во время выхода на пенсию сохраняют жизненную силу ног спустя годы, показывают последующие результаты клинического исследования, опубликованные в научном журнале BMJ Open Sport & Exercise Medicine.