Тяжелые тренировки с отягощениями перед выходом на пенсию сохраняют жизненную силу ног спустя годы

Двенадцать месяцев тяжелых тренировок с отягощениями — упражнений, которые заставляют мышцы работать против силы — примерно во время выхода на пенсию сохраняют жизненную силу ног спустя годы, показывают последующие результаты клинического исследования, опубликованные в научном журнале BMJ Open Sport & Exercise Medicine.
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