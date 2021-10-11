Глагол - тест test

41 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей ПИМЕНОВ
    Она убила двух русских людей. Покалечила ещё тридцать. Она всегда призывает убивать русских людей. Она воплотила свои...Отстаньте от Собчак
  • Оzzи О О
    Судя по первичным результатам этой аварии , вины Собчак нет , весь вопрос в том , вызывала она скорую или нет , это м...Отстаньте от Собчак
  • Оzzи О О
    А чего тут смотреть , не она же была за рулем , вина в ДТП водителя , который сразу вину и призналОтстаньте от Собчак

Отстаньте от Собчак

Разбираемся в случившемся с телеведущей ДТП, взвешивая все факты.

Вернуться к статье
54
Обсудить
Николай Денисов
Напрасно вы защищаете Собчак. Она сама себя поставила в такое положение в обществе, что негатива о ней и в сети и в жизни больше чем могло бы быть.
ВЛАД ЛАУ
Собчак, по некоторым данным, крестница В.В. Теперь понятно почему она вылезает из любых передряг? А вот теперь, после ДТП посмотрим.
Оzzи О О
А чего тут смотреть , не она же была за рулем , вина в ДТП водителя , который сразу вину и признал
Оzzи О О
Судя по первичным результатам этой аварии , вины Собчак нет , весь вопрос в том , вызывала она скорую или нет , это моральная сторона дела
Алексей ПИМЕНОВ
Она убила двух русских людей. Покалечила ещё тридцать. Она всегда призывает убивать русских людей. Она воплотила свои призывы в жизнь. Жизнь её накажет жестоко. И насрать на эту нежить. Вычеркнута из списка людей.

Картина дня

наверх