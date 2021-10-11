Отстаньте от Собчак

Сергей ХрипуновОтстаньте от СобчакРазбираемся в случившемся с телеведущей ДТП, взвешивая все факты.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ДенисовНапрасно вы защищаете Собчак. Она сама себя поставила в такое положение в обществе, что негатива о ней и в сети и в жизни больше чем могло бы быть.ВЛАД ЛАУСобчак, по некоторым данным, крестница В.В. Теперь понятно почему она вылезает из любых передряг? А вот теперь, после ДТП посмотрим.Оzzи О ОА чего тут смотреть , не она же была за рулем , вина в ДТП водителя , который сразу вину и призналОzzи О ОСудя по первичным результатам этой аварии , вины Собчак нет , весь вопрос в том , вызывала она скорую или нет , это моральная сторона делаАлексей ПИМЕНОВОна убила двух русских людей. Покалечила ещё тридцать. Она всегда призывает убивать русских людей. Она воплотила свои призывы в жизнь. Жизнь её накажет жестоко. И насрать на эту нежить. Вычеркнута из списка людей.Комментировать
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