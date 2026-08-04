В Рязани ямочный ремонт провели на 15 улицах

Ямы уже заделали на 15 улицах, включая Ленина и Московское шоссе. На Куйбышевском шоссе восстанавливают верхний слой асфальта, на Московском шоссе у путепровода устанавливают новые опоры освещения и монтируют коммуникации.
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