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Рязанские новости

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В Рязани ямочный ремонт провели на 15 улицах

В Рязани ямочный ремонт провели на 15 улицах

Ямы уже заделали на 15 улицах, включая Ленина и Московское шоссе. На Куйбышевском шоссе восстанавливают верхний слой асфальта, на Московском шоссе у путепровода устанавливают новые опоры освещения и монтируют коммуникации.

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