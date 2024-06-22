Петербуржцы рассказали, какие эмоции вызывают у них стихи Анны Ахматовой

23 июня исполнится 135 лет со дня рождения поэтессы В честь дня рождения Анны Ахматовой «Петербургский дневник» узнал у посетителей Приморского парка Победы, почему стихи великой поэтессы до сих пор актуальны и какие эмоции они вызывают.