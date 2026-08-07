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Генпрокуратура России признала нежелательным фонд Human Rights Foundation во главе с Юлией Навальной

Генпрокуратура России признала нежелательным фонд Human Rights Foundation во главе с Юлией Навальной

«Данная организация реализует проект „Tyranny Tracker‟, который представляет собой интерактивную карту, где отображается степень приверженности государств демократическим ценностям.

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