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ЕС утвердил запрет авиаперелётов и санкции против ЦБ России

ЕС утвердил запрет авиаперелётов и санкции против ЦБ России

Евросоюз утвердил запрет на операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка РФ. Теперь сделки стран членов ЕС с Банком России могут быть санкционированы только при необходимости обеспечения финансовой стабильности евросообщества.

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