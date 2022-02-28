ЕС утвердил запрет авиаперелётов и санкции против ЦБ России

Евросоюз утвердил запрет на операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка РФ. Теперь сделки стран членов ЕС с Банком России могут быть санкционированы только при необходимости обеспечения финансовой стабильности евросообщества.
Евросоюз утвердил запрет на операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка РФ. Теперь сделки стран членов ЕС с Банком России могут быть санкционированы только при необходимости обеспечения финансовой стабильности евросообщества.
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