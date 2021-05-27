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Поздравление руководителей Красноперекопского района с Общероссийским днем библиотек

Поздравление руководителей Красноперекопского района с Общероссийским днем библиотек

Уважаемые работники библиотечной системы!Поздравляем вас с профессиональным праздником!Несмотря на широкое внедрение во все сферы нашей жизни информационных технологий, библиотеки по-прежнему играют значимую образовательную и просветительскую роль.

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