В России хотят ввести госрегистрацию электросамокатов

Российское правительство готовит документ, устанавливающий порядок государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности, сообщил ТАСС сенатор Совета Федерации Артем Шейкин.
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