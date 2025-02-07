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В России хотят ввести госрегистрацию электросамокатов

В России хотят ввести госрегистрацию электросамокатов

Российское правительство готовит документ, устанавливающий порядок государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности, сообщил ТАСС сенатор Совета Федерации Артем Шейкин.

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