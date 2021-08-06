Daily Storm

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CNN: Спецслужбы США изучают архивы уханьской вирусной лаборатории

CNN: Спецслужбы США изучают архивы уханьской вирусной лаборатории

Агенты могли получить данные через взлом серверов, отметили источники телеканалаСпецслужбы США получили в свое распоряжение архив данных о вирусах, которые исследовала лаборатория института вирусологии в Ухане, где произошла первая вспышка COVID-19.

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