CNN: Спецслужбы США изучают архивы уханьской вирусной лаборатории

Агенты могли получить данные через взлом серверов, отметили источники телеканалаСпецслужбы США получили в свое распоряжение архив данных о вирусах, которые исследовала лаборатория института вирусологии в Ухане, где произошла первая вспышка COVID-19.
Агенты могли получить данные через взлом серверов, отметили источники телеканалаСпецслужбы США получили в свое распоряжение архив данных о вирусах, которые исследовала лаборатория института вирусологии в Ухане, где произошла первая вспышка COVID-19.
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