Биметаллическая броня: алюминий и сталь в одном флаконе

Вопросов о том, каким образом сочетать алюминиевые сплавы и сталь в структуре защиты лёгкой боевой техники, сегодня уже не возникает, поскольку своеобразный золотой стандарт в этом деле выработан уже давно.
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