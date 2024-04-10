Кронштадт впервые получил парадный герб

Он разработан в преддверии празднования 320-летия города-крепости, которое отметят 18 мая Концепцию украшения Кронштадта к юбилею разработал Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации совместно с Центром рекламы и праздничного оформления.
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