Под Орлом две легковушки столкнулись и вылетели в кювет

Под Орлом произошло ДТП с участием двух легковушек. Пострадали люди. Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, авария произошла 14 апреля в 16:30 на автодороге Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск».
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