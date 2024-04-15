Под Орлом две легковушки столкнулись и вылетели в кювет

Под Орлом произошло ДТП с участием двух легковушек. Пострадали люди. Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, авария произошла 14 апреля в 16:30 на автодороге Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск».