Поляки: "Путин объявил продажу Аляски Америке в 1867 году «незаконной», подтвердив притязания России на Аляску"

Лидия

Деньги заплачены за Аляску не были, якобы утонули с кораблём, наверняка соврали, как всегда. Сделка не завершена и значит не состоялась. Наша страна в своём праве, сколько можно разбрасываться своими деньгами по западным европам. Королева Англии даже не стеснялась носить ворованную Российскую корону. Как собственно и всё в Англии наворовано и украдено. Но за ними ещё придут, греки начали...