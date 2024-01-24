Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Поляки: "Путин объявил продажу Аляски Америке в 1867 году «незаконной», подтвердив притязания России на Аляску"

Поляки: "Путин объявил продажу Аляски Америке в 1867 году «незаконной», подтвердив притязания России на Аляску"

(Писали враги всего Русского - так что читайте, осторожно)! Я предупредил вас:  (Это Поляки так пишут, судя по данным сайта и его регистрилки в Германии) **** Интересно, что Владимир Путин, похоже, переосмыслил продажу Аляски американцам.

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Комментарии
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СД
Семен Дремин
Возвращайте Алясочку в Россию.........................
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16 час.
Лидия
Деньги заплачены за Аляску не были, якобы утонули с кораблём, наверняка соврали, как всегда. Сделка не завершена и значит не состоялась. Наша страна в своём праве, сколько можно разбрасываться своими деньгами по западным европам. Королева Англии даже не стеснялась носить ворованную Российскую корону. Как собственно и всё в Англии наворовано и украдено. Но за ними ещё придут, греки начали...
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