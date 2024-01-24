Поляки: "Путин объявил продажу Аляски Америке в 1867 году «незаконной», подтвердив притязания России на Аляску"

(Писали враги всего Русского - так что читайте, осторожно)! Я предупредил вас: (Это Поляки так пишут, судя по данным сайта и его регистрилки в Германии) **** Интересно, что Владимир Путин, похоже, переосмыслил продажу Аляски американцам.
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