В Краснодарском крае местный житель предстанет перед судом за незаконную рубку леса

Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
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