Посол Антонов: США не осудили уничтожение Ил-76 с украинцами

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не отреагировал на сообщения о крушении российского самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области.
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