Сенатор Дмитрий Ворона: «То, что Азовское море официально стало нашим, открыло огромные возможности»

УФА, 6 декабря, ФедералПресс. В рамках открытой студии «ФедералПресс» на выставке XVII Международной недели бизнеса в Уфе сенатор Совета Федерации РФ от Запорожской области, заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Дмитрий Ворона рассказал о реализации стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.
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