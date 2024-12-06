Сенатор Дмитрий Ворона: «То, что Азовское море официально стало нашим, открыло огромные возможности»

УФА, 6 декабря, ФедералПресс. В рамках открытой студии «ФедералПресс» на выставке XVII Международной недели бизнеса в Уфе сенатор Совета Федерации РФ от Запорожской области, заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Дмитрий Ворона рассказал о реализации стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.