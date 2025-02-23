Киев предложил обменять с Россией пленных по формуле «всех на всех»

Власти Украины разрабатывают предложение по обмену с Россией пленных по формуле «всех на всех», заявил глава секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко 23 февраля журнлалистам.
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