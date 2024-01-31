Путин поддержал идею жителей ХМАО о создании музея трудовых династий на ВДНХ

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать на ВДНХ музей трудовых династий. Передать такое предложение главе государства семья геофизиков Рещиковых попросила героя ДНР Артема Жогу во время его посещения Ханты-Мансийска.
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