Как превратить старые футболки и цемент в садовую дорожку, которая переживёт зиму

Каждый, у кого есть дача или загородный дом, знаком с этой картиной: после майского ливня или затяжных осенних дождей привычные тропинки между грядками превращаются в вязкое месиво.
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