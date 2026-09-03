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Русская весна

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Атака на Киев не прекращается: пылает завод Coca-Cola и другие объекты (ВИДЕО)

Атака на Киев не прекращается: пылает завод Coca-Cola и другие объекты (ВИДЕО)

В Киеве и области пожары. В Броварском районе горит завод Coca-Cola. На левом берегу Киева поднялся большой столб дыма: там также был прилет дрона.

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