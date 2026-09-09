У Адейеми 2+1 в 5 матчах за «Барсу». Форвард забил «Фейеноорду» в ЛЧ

Карим Адейеми забил в первом матче за «Барселону» в Лиге чемпионов. Немецкий форвард, купленный каталонцами летом у «Боруссии» Дортмунд, забил на 22-й минуте матча с « Фейеноордом » в 1-м туре общего этапа турнира (2:0, первый тайм).
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