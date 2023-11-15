"Прикрытие" для Несиса: следы ведут в Роснедра и к министру Мураеву

Играющий в прятки с санкциями олигарх Александр Несис, похоже, нашёл себе новую "ширму". В Архангельске начало обзаводиться лицензиями ООО, среди владельцев которого отметился "высокий чин" из подконтрольного Роснедрам ведомства, а также директор двух фирм, имеющих прямое отношение к "Полиметаллу".