Издательство АСТ сообщило о переговорах по выпуску новой книги серии «Ведьмак»

Издательский дом АСТ ведет переговоры с польской стороной по поводу выпуска новой книги Анджея Сапковского из фэнтезийной серии «Ведьмак», которая называется «Перекресток воронов» и рассказывает о юности Геральта из Ривии.
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