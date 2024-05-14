Блинкен заявил Зеленскому, что новый пакет вооружений уже начинает поступать

Новый пакет вооружений для Украины уже начинает поступать, «это будет иметь значение». Соответствующее заявление на встрече в Киеве с президентом бывшей советской республики Владимиром Зеленским сделал руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен, пишет Telegram-канал BRIEF.
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