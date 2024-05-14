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Блинкен заявил Зеленскому, что новый пакет вооружений уже начинает поступать

Блинкен заявил Зеленскому, что новый пакет вооружений уже начинает поступать

Новый пакет вооружений для Украины уже начинает поступать, «это будет иметь значение». Соответствующее заявление на встрече в Киеве с президентом бывшей советской республики Владимиром Зеленским сделал руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен, пишет Telegram-канал BRIEF.

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