Блинкен заявил Зеленскому, что новый пакет вооружений уже начинает поступать

Новый пакет вооружений для Украины уже начинает поступать, «это будет иметь значение». Соответствующее заявление на встрече в Киеве с президентом бывшей советской республики Владимиром Зеленским сделал руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен, пишет Telegram-канал BRIEF.