Маткапитал помог 73 тысячам семей Поморья улучшить жилищные условия

Семьи регион все чаще пользуются материнским капиталом с целью приобретения жилья. Подробнее о том, как им можно распорядиться, рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Архангельской области и НАО Николай Дедюрин.
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