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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усик показал на взвешивании 101,2 кг, а не 105,7 (Майкл Бенсон)

Журналист TalkSport Майкл Бенсон утверждает, что в Эр-Рияде объявили неправильные результаты взвешивания Александра Усика.

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