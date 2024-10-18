Зеленский снова выступил против переговоров с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский высказал позицию против начала переговоров с Россией относительно мирного урегулирования конфликта, однако отметил готовность включить в «мирный план» предложения Китая, Бразилии и других стран, пишет РИА Новости.
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