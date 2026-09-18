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Евсеев после 1:3 с ЦСКА: «Махачкала» с 4 метров не забила. Займемся на сборах ударами, чтобы в ворота попадали»

Тренер махачкалинского « Динамо » Вадим Евсеев после поражения от ЦСКА (1:3) в 9-м туре РПЛ посетовал на слабую реализацию моментов.

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