Кабина министров. Эксперты рассказали Vgudok, как новый состав российского Правительства поведёт к успеху транспорт, энергетику и экономику

Главным событием середины мая, безусловно, стало обновление российского правительства. Мы уже знакомили читателей с ожидаемыми и не очень перестановками в Кабмине и от лица редакции, и давая слово уважаемым экспертам.
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