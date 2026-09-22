КНДР провела успешные испытания нового вооружения под наблюдением Ким Чен Ына

Лидер Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями нового вооружения, которые, по его словам, продемонстрировали «несомненный сверхсовременный технический потенциал в области обороны».
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