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FiNE NEWS

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КНДР провела успешные испытания нового вооружения под наблюдением Ким Чен Ына

Лидер Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями нового вооружения, которые, по его словам, продемонстрировали «несомненный сверхсовременный технический потенциал в области обороны».

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