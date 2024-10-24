Вячеслав Бухаев: «Памятник с сильной внутренней энергетикой»

Скульптор, автор памятника бойцам специальных подразделений РФ в парке Интернационалистов в Петербурге рассказал о монументе В середине нулевых в Петербурге был объявлен конкурс на лучший проект памятника спецназовцам, он проходил в два тура.
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