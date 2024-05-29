Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные укрепрайоны и живую силу ВСУ 

Артиллеристы Южной группировки войск в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении спецоперации.
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