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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные укрепрайоны и живую силу ВСУ 

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные укрепрайоны и живую силу ВСУ 

Артиллеристы Южной группировки войск в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении спецоперации.

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