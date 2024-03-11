В Турции оппозиционная партия СНР может потребовать досрочных президентских выборов

«Народно-республиканская партия» (СНР), которая является крупнейшей оппозиционной партией Турции, может выступить за проведение досрочных президентских выборов, если на выборах мэра Стамбула 31 марта победит действующий мэр Экрем Имамоглу.
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