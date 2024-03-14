Скорейшее урегулирование ситуации на китайско-индийской границе отвечает общим интересам обеих сторон -- МИД КНР

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Урегулирование ситуации на китайско-индийской границе в кратчайшие сроки отвечает общим интересам Китая и Индии, и КНР рассчитывает, что две страны в ближайшее время найдут взаимоприемлемое решение соответствующих пограничных вопросов.