Скорейшее урегулирование ситуации на китайско-индийской границе отвечает общим интересам обеих сторон -- МИД КНР

Пекин, 13 марта /Синьхуа/ -- Урегулирование ситуации на китайско-индийской границе в кратчайшие сроки отвечает общим интересам Китая и Индии, и КНР рассчитывает, что две страны в ближайшее время найдут взаимоприемлемое решение соответствующих пограничных вопросов.
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