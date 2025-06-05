Почему можно закрыть IKEA, но нельзя закрывать табачную фабрику

Я ранее указывал, что иностранный бизнес пытался сломать экономику России, остановив производство в 2022 году, что это откровенно враждебное действие, и что такой бизнес можно наказывать жестоко, вплоть до прямой национализации.
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