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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нападающий Обрывков о пожаре на базе «Машук-КМВ»: «Вовремя проснулся, слава Богу. Решил, что выбегу на улицу через помещение, где все горело – повезло, что до лестницы было пять метров»

Нападающий Степан Обрывков, находящийся на просмотре в «Машук-КМВ», рассказал о пожаре на базе пятигорского клуба.

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