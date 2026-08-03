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Царьград

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Кулеба выступил со срочным предупреждением: "Бегите в укрытия"

Кулеба выступил со срочным предупреждением: "Бегите в укрытия"

Экс-министр иностранных дел Украины заявил: "бегите в укрытия". Защиты от русских ракет больше нет.Отлично известный и в России, и на Западе своим скандальным поведением бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил со срочным обращением к украинцам.

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