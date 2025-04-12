Сегодня вечером — День Космонавтики с Moscow Rock City в ресторане Евразия, что удобно расположен через дорогу от выхода из станции метро Новослободская! ♨Вас ждёт космическая программа из хитов звёзд вселенского рока: AC/DC, ALICE COOPER, BLACK SABBATH, BILLY IDOL, DEEP PURPLE, KISS, MÖTLEY CRÜE, QUEEN, RAINBOW, SCORPIONS, SURVIVOR, AEROSMITH, DEF LEPPARD, BON JOVI, NAZARETH, JOAN JETT, LITA FORD, DIO и TWISTED SISTER!В экипаж звездолёта MRC-26 входят: Павел ‘Paul Pott’ Потапов — вокал, Роман Пулин — гитара, Евгений 'Marty' Кузьмин — гитара, Роман Захарченко — бас, Андрей Шатуновский — барабаны!Занимаем свои места с 19:00, старутем в 20:00!Let's go space truckin'! 🚀 Дата: 12 апреля 2025 годаВремя: начало в 19:00Место: ресторан ЕвразияАдрес: Новослободская ул.