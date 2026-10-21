Утром пальцы могут плохо сгибаться по разным причинам. Чтобы понять, почему это происходит, нужно знать, сколько длится скованность, есть ли боль и припухлость, какие суставы беспокоят и становится ли легче после движения.
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