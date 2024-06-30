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Депутат бундестага Котре заявил о причастности США к атаке на "Северные Потоки"

Депутат бундестага Котре заявил о причастности США к атаке на "Северные Потоки"

Штеффен Котре отреагировал на заявление члена партии СДПГ о попытках Америки воспрепятствовать строительству газопровода.

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