Я готов опубликовать свою первую статью на Pikabu. Ситуация с T-Bank нарушила мое спокойствие, о чем я расскажу ниже.
Т-Банк
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Я готов опубликовать свою первую статью на Pikabu. Ситуация с T-Bank нарушила мое спокойствие, о чем я расскажу ниже.
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