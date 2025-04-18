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Петербургский дневник

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Мораторий на штрафы для мусоровозов перестанет действовать для нескольких регионов

Мораторий на штрафы для мусоровозов перестанет действовать для нескольких регионов

Речь о субъектах РФ без ГЛОНАСС В субъектах РФ, где регоператоры не организовали передачу данных ГЛОНАСС в Федеральную систему учета ТКО, перестанет действовать мораторий на штрафы за перегруз мусоровозов.

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